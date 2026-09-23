Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) 81’inci Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini dünya gündemine taşımasının son derece değerli olduğunu belirtti.

Konuşmaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Öztürkler, “Bu mesajlar Kıbrıs Türk halkının kararlılığını pekiştirmiştir” dedi.

Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ile eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi ve izolasyonların sona erdirilmesi yönündeki çağrıların önemine işaret etti.

Erdoğan’ın çözüm vizyonunu kararlılıkla yinelemesinin adadaki gerçeklerin uluslararası toplumca görülmesi adına açık bir mesaj sunduğunu kaydeden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının kendi devleti ve demokratik iradesiyle geleceğini belirleme mücadelesini uzun yıllardır sürdürdüğünü vurguladı.

-"Engeller kaldırılmalı, uluslararası statü tanınmalı"

Uluslararası topluma Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen yaklaşımları geride bırakma çağrısında bulunan Öztürkler, KKTC’nin dünyayla doğrudan temas kurmasının önündeki engellerin kaldırılması ve hak ettiği statüye kavuşması gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin her platformda KKTC’ye verdiği desteğin kıymettar olduğunu belirten Meclis Başkanı Öztürkler, BM kürsüsünden verilen mesajların uluslararası toplumla doğrudan ilişki kurma noktasında yeni kapılar açacağına inandığını kaydetti ve Erdoğan’a teşekkür etti.

-Gazze vurgusu

Öztürkler, Erdoğan’ın küresel sorunlara ve özellikle Gazze’de yaşanan insanlık dramına ilişkin mesajlarına da değindi. Sivillerin korunması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve Filistin halkının haklarının güvence altına alınmasına yönelik çağrıların uluslararası toplumun sorumluluğunu bir kez daha hatırlattığını belirtti.