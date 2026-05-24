17’nci Zerdali Festivali, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin organizasyonuyla görkemli bir açılışa sahne oldu. Geceye damga vuran etkinlik ise tamamen Kıbrıs tasarımlarından oluşan özel defile oldu.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen 17’nci Zerdali Festivali, renkli görüntüler ve yoğun katılımla başladı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen özel defile gecesi ise izleyenlerden büyük beğeni topladı. Tamamen Kıbrıslı tasarımcıların imzasını taşıyan 44 özel kıyafet, podyumda sanat ve modayı bir araya getirdi.

“22 Mayıs, 22 GAMM, 44 ANKA” konseptiyle hazırlanan geceye, Günkut Ajans Marka Models bünyesindeki 22 tescilli KKTC güzeli ve Bay Kuzey Kıbrıs modelleri eşlik etti. Defile, organizasyonun mimarı Bülent Günkut’un koreografisiyle sahnelendi.

Festivalde ayrıca Akademi Sanat Derneği Başkanı Gencay Eroğlu ile sanat yönetmeni Adem Öksüzoğlu’nun hazırladığı “ANKA – Zamanın Kanatları” adlı özel tasarım kostümler de izleyiciyle buluştu.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve belediye ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen gece, görsel şovları ve özgün tasarımlarıyla festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

Defile sonunda izleyiciler, Kıbrıs kültürünü ve sanatını yansıtan tasarımları uzun süre alkışladı.