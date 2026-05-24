Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin; “KKTC’yi, uluslararası camiaya kabul ettirme ve Kıbrıs Türkü’nün refah düzeyini yüksek seviyeye ulaştırma projelerinden ve çabalarından” asla vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Üstel, “UBP meyve veren ağaçtır. Son dört yılda halkın refah seviyesinin ve yaşam kalitesinin yükselmesi için yapılanlar bunun en açık kanıtıdır. Halkımız yaşayarak görmüştür; UBP varsa ülkede istikrar vardır, halka hizmet ve daha güzel bir gelecek için büyük umutlar vardır.” dedi.

Ünal Üstel, yapılan tüm karalama girişimlerine rağmen Ulusal Birlik Partisi’nin halkın desteğiyle yoluna devam edeceğini belirterek, UBP’nin; istikrarın, hizmet siyasetinin ve kalkınma vizyonunun adresi olduğunu vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, yazılı açıklama yaparak, değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, “İstedikleri kadar karalasınlar, çamur atsınlar; kimse Ulusal Birlik Partisi’ni, KKTC’yi uluslararası camiaya kabul ettirme ve Kıbrıs Türkü’nün refah düzeyini yüksek seviyeye ulaştırma projelerinden ve çabalarından alıkoyamayacaktır.” İfadelerini kullandı.

“Kim ne derse desin; Ulusal Birlik Partisi’nin seçimlerde halkın desteğiyle yine birinci parti olacağını” söyleyen Üstel, “Yine göreve ve iktidara gelecek, söz verdiği her projeyi hayata geçirerek, halkımıza hizmet için çıktığı yola devam edecektir” dedi.

UBP’nin, pandemi sonrası ekonominin yeniden hareketlenmesi, halkın çeşitli nedenlerle yaşanan enflasyondan olumsuz etkilenmemesi ve vatandaşın gelirinin gerek Türk lirası gerekse döviz bazında artması için politikalar uyguladığını ifade eden Üstel, bunun sonucunda bütçede bir açık oluştuğuna işaret etti.

-Limanlar, ekonomi, doğalgaz, fiber altyapı

Üstel, şöyle devam etti:

“Ancak UBP, Anavatan Türkiye’nin desteği ve ekonomide uygulayacağı doğru politikalarla bu açığı giderebilecek, sağlıklı ekonomik dengeleri kurabilecek birikime ve kadrolara sahip yegâne partidir.

UBP, yeni iktidar sürecinde altyapının daha üst seviyeye taşınması, deniz limanlarımızın yenilenerek, ekonomik kalkınmamıza daha etkin şekilde katkı sağlaması, her eve doğal gaz ulaştırılması, elektrik enerjisi sorununun tarihe karışması ve yüksek hızlı fiber internet altyapısının yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam edecektir."

-Hastaneler, gençlere yönelik yatırımlar, karayolları

Üstel, Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’ta açılacak yeni modern hastanelerin ve sağlık ocaklarının halka en üst seviyede sağlık hizmeti vermesi, devlet okullarına yenilerinin eklenerek ihtiyaçların tamamen giderilmesi, gençlerin konut sahibi olabilmesi, kentlere yapılacak yeni yatırımlarla çağdaş yerleşim bölgelerinin oluşturulması, yeni yonca kavşaklarının ve duble yolların yapılması, turizm, sanayi, tarım ve ticaret alanlarında yeni atılımların gerçekleştirilmesinin UBP’nin yeni dönem temel hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

-Kapalı Maraş projesi ileriye taşınacak

Üstel sözlerini şöyle sürdürdü:

"UBP, bu halkın bağrından çıkmış onurlu ve gururlu bir kitle partisidir. UBP, bir kadro, gönül, vizyon ve tarihî misyon partisidir. UBP olarak, Anavatan Türkiye ile istişare içinde uygulamaya koyduğumuz Kapalı Maraş’ın, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvurular doğrultusunda; insanlığın, Kıbrıs’ın ve KKTC’nin yararına olacak şekilde açılması ve terk edilmiş bir kent olmaktan kurtarılması projemizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu konuda yürüttüğümüz çalışmalar önemli bir aşamaya ulaşmıştır ve yakın gelecekte kamuoyuyla paylaşılacaktır.

-Tüm Kıbrıs’ın elektrik sorunu giderilecek

Elektrik konusunda da Anavatan Türkiye ile aramızda, tüm Kıbrıs’ın enerji sorununu giderecek enterkonnekte sistem kurulması projemizden vazgeçmiş değiliz. Tüm mega projelerimize güçlü destek veren ve her zaman müteşekkir olduğumuz Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, projenin devamı yönündeki kararlılıklarını bizlere ifade etmiştir.”

-Çağ atlayacak enerji projesi

Başbakan Ünal Üstel, öte yandan Anavatan Türkiye ile birlikte KKTC’nin enerji alanında çağ atlamasını sağlayacak yeni bir modele geçiş için çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, kısa süre içerisinde ülkeyi, doğal gazla buluşturacak tarihi adımları atacaklarını kaydetti.

“Enerji sorununu konuşan değil, çözen hükümet olmaya devam edeceğiz” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Rum komşularımız, düşmanca ve ambargocu tutumlarıyla bu projeyi engellemek için ellerinden geleni yapsa da, Avrupa Birliği Kıbrıs Türkü’ne verdiği sözleri unutarak, şimdilik Rum tarafını tercih etse de, biz, doğru yolda olmanın verdiği güçle bu projeleri hayata geçirmek için adım atmaya ve çalışmalarımızı ilerletmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

-Biz hizmet siyaseti yapıyoruz

Biz kibir, karalama ve takiye siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Partizanlık ve laf kalabalığı değil, halka hizmet üretiyoruz. Anavatan Türkiye ile birlikte eser ve icraat ortaya koyuyoruz. Halkımız da bunu görüyor ve takdir ediyor. Anavatan Türkiye ile kardeşliğimizi hedef alanlara da açık mesajımız vardır: Türkiye ile omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki güçlü Türkiye, güçlü KKTC demektir; bu da rakiplerimizin dile bile getiremediği Mavi Vatan’a sahip çıkmak demektir.

-Federal çözüm çabaları boşunadır

Kimilerinin tüketilmiş, Rum’un amaçlarına hizmet eden federal çözüm çabalarını sonuç verebilirmiş gibi göstermeye çalışmaları boşunadır. UBP’nin yeni iktidar döneminde Anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle iki devletli siyasetimiz pekiştirilecek, KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşması ve daha güçlü bir konuma gelmesi için mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecek ve mutlaka başarıya ulaşacaktır.”