19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İskele ’de düzenlenen törenle kutlandı.

İskele Ecevit Meydanı’nda yer alan tören, protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk büstüne konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İskele Evkaf Türk Maarif Koleji öğretmenlerinden Emren Bitirim yaptı.

Bitirim, 19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma vapuru ile Samsun’a çıktığını ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattığını anlattı. Bitirim, Atatürk’ün, gençlere verdiği büyük önemi; bu özel günü gençlere armağan ederek gösterdiğini ifade etti.

İskele ’deki tören bölge okul öğrencilerinin okudukları şiirlerle son buldu.