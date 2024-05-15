KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve KKTC Basketbol Federasyonu organizasyonunda Başman Group katkıları ile organize edilen 19 Mayıs Tolga Kınacı 3x3 Basketbol Turnuvası bugün başladı.

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında, Tolga Kınacı anısına Merkez Lefkoşa’da düzenlenen 3X3 basketbol turnuvası Ortaokul (Yıldız) ve Lise (Genç) olmak üzere iki kategoride gerçekleştiriliyor.

İki gün boyunca saat 09.30 ile 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada Ortaokul (Yıldızlar) kızlarda 5 takım, Ortaokul (Yıldızlar) erkeklerde 4 takım, Lise erkeklerde 8 takım, Lise kızlar da ise 3 takım mücadele edecek.

3×3 Lefkoşa’da ikinci gün heyecanı yarın (16 Mayıs) da devam edecek. Final maçlarının ardından ise ödül töreni Merkez Lefkoşa’da gerçekleştirilecek.

Editör: Burhan CANBAZ