Gümüş At Satranç Derneği lokalinde 2. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası gerçekleşti.

Birinci sırayı MEK Group'tan Adem Mertgöz, Masal Oğuz ve Yaroslav Morozov madalyalarını alırken sponsor olan Mukadder Eminhan Kırok'a da şampiyonluk kupası takdim edildi.

İkinci sırayı alan Siba'dan da Eser Eroğul, Fedor Tarasevich, Gale Sel ve Duhan Özkul madalyalarını aldılar.

Üçüncü sırayı alan Evergreen Developments Group'tan Ozan Karataş, Hasan Bilgiç, Berfin Kaya, Timur Aslan ve Metehan Aslan da madalyalarını aldılar.

Evergreen Developments Group'dan Hüseyin Kayimoğlu'na da üçüncülük kupası takdim edildi.