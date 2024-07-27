Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda alkollü olduğu belirlenen bir sürücünün aracı yoldan çıkarak narenciye bahçesine girdi. Kazada araçtaki yolcu yaralanırken sürücü tutuklandı.

Girne'deki bir kazada ise aracın çarptığı yayanın köprücük kemiği kırıldı

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 02.00 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa ana yolunda Ayhan Topaloğulları (E-24), 127 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GJ 959 plakalı salon araçla doğu istikametine seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak narenciye bahçesini çevreleyen tel örgülere ardından da ağaçlara çarparak yana devrildi.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Kaşıkçı (E-30) yaralandı. Kaşıkçı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken araç sürücüsü Ayhan Topaloğulları ise tutuklandı.

-Girne'de araç yayaya çarptı

Öte yandan, dün 15.40'ta Girne’de Ecevit Caddesi'nde, Mustafa Orel (E-40), yönetimindeki SV 351 plakalı salon araçla güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Ömer Tanrıverdi’ye (E-65) çarptı.

Kazada yaralanan yaya Ömer Tanrıverdi kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde, sol köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Araç sürücüsü Mustafa Orel hakkında yasal işlem başlatıldı.