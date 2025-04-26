Güney Kıbrıs'ta çalınan kredi kartı ile KKTC’de birçok mağazadan alışveriş yapmaktan aranan Güney Kıbrıs’ta sakin 31 yaşındaki kadın, iki yıl sonra Lokmacı’dan KKTC’ye geçerken tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre A.V.S. (K-31), 2023 yılının eylül ayında çalınan kredi kartı ile 15-18 Eylül 2023 tarihleri arasında Güzelyurt’ta 413 bin 465 TL'lik alışveriş yaptı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında zanlı olarak aranan A.V.S, dün Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek “sahtekarlıkla kredi temini”nden tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.