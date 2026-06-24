Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Parlamento Birliği Konferansı 20. Oturumuna katılmak ve temaslarda bulunmak amacıyla heyeti ile birlikte Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanına varan Başkan Öztürkler’i Azerbaycan-KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve diğer yetkililer karşıladı.

Konferans kapsamında KKTC’yi temsilen konuşma yapması ve çeşitli temaslarda bulunması beklenen Başkan Öztürkler’in heyetinde Meclis Başkanlık Divanı üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ile CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu yer alıyor.