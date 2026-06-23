Oyun Atölyesi'nin “Baba” oyunu Lefkoşa’da sahnelendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) verilen bilgiye göre, oyun LTB, Girne Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 22'nci Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde (AKKM) seyirciyle buluştu.

Gazimağusa’dan sonra Lefkoşa’da sahnelenen oyunu LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri ve bazı belediye meclisi üyeleri ve Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları yetkilileri izledi.

Tek perdelik oyunda, Haluk Bilginer başta olmak üzere Oyun Atölyesi oyuncuları yer aldı.

-"Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" yarın sahnelenecek

Öte yandan festivalde yarın akşam İstanbul Şehir Tiyatroları'nın “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” oyunu Lefkoşa’da YDÜ AKKM'de sahnelenecek.