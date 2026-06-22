Gazimağusa Belediyesi’nin kentin kültür-sanat yaşamına kazandırdığı en önemli organizasyonlardan biri olan Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, bu yıl 26. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Her yıl büyük bir heyecanla beklenen, yerel ve uluslararası sanatçıları Gazimağusa’nın eşsiz tarihi dokusunda ağırlayan festival, bu yıl da zengin programı ve güçlü sahne performanslarıyla kente sanat dolu yaz akşamları yaşatacak.

23 Haziran – 16 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 26. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, Gazimağusa’nın iki önemli tarihi mekanı olan Othello Kalesi ve Salamis Antik Tiyatroda düzenlenecek etkinliklerle sanatseverleri ağırlayacak. Festival boyunca müzik, tiyatro, dans ve özel sahne performansları, tarihin büyüleyici atmosferiyle buluşacak.

Gazimağusa Belediyesi, yıllardır olduğu gibi bu yıl da kentin tarihsel mirasını kültür ve sanatla bir araya getirerek, Gazimağusa’yı uluslararası sanat etkinlikleriyle anılan bir merkez olarak güçlendirmeyi hedefliyor. Sanatın birleştirici gücünü geniş kitlelerle buluşturan festival, hem kent halkına hem de ülkemize gelen sanatseverlere unutulmaz bir festival deneyimi sunacak.

Festivalin açılış etkinliği olan 23 Haziran Selin Geçit konseri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Festival kapsamında yer alan ücretli etkinliklerin biletleri ise Kıbrıs Biletcim, Gişe Kıbrıs, Tixcy, Gazimağusa Belediyesi ve etkinlik günlerinde kapıdan temin edilebilecek.

25 yıl içinde festival Natalie Cole, Jose Feliciano, Lara Fabian, Randy Crawford, Goran Bregovic, Pink Martini, Los Paraguayos, Bonnie Tyler, Lorenna McKennitt, Aziza Mustafa Zadeh, Apocalyptica, Cesaria Evora, The Wailers, ZAZ, Luz Casal , Paco Pena, Weather Girls, Third World, Aswad, Boney M, Buika, Lila Downs gibi dünya starlarının yanında Nilüfer, Candan Erçetin, Sertab Erener, Zülfü Livaneli, Timur Selçuk, Yıldız İbrahimova, Bülent Ortaçgil, Özdemir Erdoğan, Leman Sam, Teoman, Okay Temiz, MFÖ, Özlem Tekin, Zuhal Olcay, Mor ve Ötesi, Zerrin Özer, Şebnem Ferah , Athena , Levent Yüksel, Cem Adrian ve Teoman gibi Türk sanatçılarıda ağırladı. Yıldız Kenter, Okan Bayülgen, Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Levent Kırca’nın muhteşem oyunlarını yıllar içinde adaya getiren festival dünyaca ünlü Bolşoy Balesi, Aida Gomez, Antonio Najarro, Los Vivancos ve de Anadolu Ateşi gibi dans gruplarını da Kuzey Kıbrıs sanatseverleri ile buluşturdu.

Festival Selin Geçit Konseriyle Başlıyor

Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, 23 Haziran’da saat 21.00’de Othello Kalesi’nde gerçekleştirilecek Selin Geçit konseriyle sanatseverlere kapılarını açacak. Festivalin açılış gecesinde, genç kuşağın dikkat çeken seslerinden Selin Geçit, Othello Kalesi’nin tarihi atmosferinde izleyicilerle buluşacak.

YouTube’da seslendirdiği şarkılarla geniş kitlelere ulaşan ve özellikle “Yalancı Bahar” cover’ı ile önemli bir çıkış yakalayan Selin Geçit, İngiltere’de aldığı müzik eğitiminin ardından Mahmut Orhan’ın “In Control” parçasıyla profesyonel müzik kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı.

Kyprogenia Othello Kalesi’nde Sahne Alacak

Festivalin ikinci gecesinde, 24 Haziran’da saat 21.00’de Othello Kalesi’nde Kyprogenia sanatseverlerle buluşacak.

Kıbrıs müzik geleneğine alternatif ve çağdaş bir yorum getiren Kyprogenia, besteci ve yorumcu Larkos Larkou tarafından 2005 yılından bu yana sürdürülen yaşam ve kültür temelli özel bir füzyon projesi olarak dikkat çekiyor. 20 yılı aşkın süredir seçkin Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müzisyenleri özgün bir sanatsal iş birliği içinde bir araya getiren proje, adanın ortak kültürel belleğini müziğin evrensel diliyle sahneye taşıyacak.

Devlerin Savaşı Othello Kalesi’nde İzleyiciyle Buluşacak

Festival programı, 30 Haziran’da saat 21.00’de Othello Kalesi’nde sahnelenecek “Devlerin Savaşı” ile devam edecek.

Okan Bayülgen, Celal Kadri Kınoğlu ve Nihal Usanmaz’ı aynı sahnede buluşturan oyun, sanat dünyasının iki büyük orkestra şefi Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein’ın ilham verici, çarpıcı ve çok tartışılan hayat hikâyelerini sahneye taşıyacak.

Mağusa Kent Orkestrası ve Fikri Karayel Aynı Sahnede

Festival kapsamında 1 Temmuz’da saat 21.00’de Othello Kalesi’nde, Mağusa Kent Orkestrası ile Kıbrıs müzik sahnesinin sevilen isimlerinden Fikri Karayel aynı sahneyi paylaşacak.

Müziğin bir araya getiren, ortak bellek yaratan ve insanları aynı duyguda buluşturan gücünden yola çıkan Mağusa Kent Orkestrası, kentin kültür-sanat yaşamına değer katan özel bir oluşum olarak festival sahnesinde yer alacak. Fikri Karayel’in özgün sesi ve sevilen şarkıları, Mağusa Kent Orkestrası’nın zengin müzikal yorumuyla Othello Kalesi’nin tarihi atmosferinde sanatseverlerle buluşacak.

Tango Gala ile Arjantin’in Büyüsü Othello Kalesi’nde

Festival kapsamında 6 Temmuz’da saat 21.00’de Othello Kalesi’nde, Arjantin’in büyüleyici tango ruhunu sahneye taşıyacak Tango Gala gösterisi sanatseverlerle buluşacak.

1988 yılında Luciano Padovani ve Francesca Mosele tarafından kurulan Naturalis Labor Dans Topluluğu, tango dünyasında tanınmış sekiz yıldız dansçısı ve Tango Spleen dörtlüsünün canlı müziği eşliğinde unutulmaz bir performansa imza atacak. Hassasiyet, arzu, tutku ve sahne estetiğini bir araya getiren gösteri, tangoyu yalnızca bir dans değil, hayatı ve aşkı anlatan güçlü bir sahne dili olarak izleyiciye sunacak.

Oytun Ersan & Blue Deja Vu Band Caz Gecesiyle Festivalde

Festival kapsamında 7 Temmuz’da saat 21.00’de Othello Kalesi’nde, uluslararası caz sahnelerinde önemli başarılara imza atan Oytun Ersan & Blue Deja Vu Band sanatseverlerle buluşacak.

Enerjik sahne performansları ve güçlü müzikal kimliğiyle tanınan Oytun Ersan, birçok uluslararası caz festivalinin yanı sıra prestijli sahnelerde yer aldı. Aynı zamanda Grammy Müzik Ödülleri’nin Voting Member/Jüri üyeleri arasında bulunan Ersan, Blue Deja Vu Band ile festival izleyicilerine caz dolu özel bir gece yaşatacak.

Atreuslar’ın Yalnızlığı Salamis Antik Tiyatro’da Sahnelenecek

Festival kapsamında 9 Temmuz’da saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro’da, Tiyatro Best yapımı “Atreuslar’ın Yalnızlığı” izleyiciyle buluşacak.

“Sessizlikten Sonra… Atreus Hanedanı’ndan Tanıklıklar” alt başlığıyla sahneye taşınan oyun; savaşın, kurbanların ve parçalanan aile bağlarının ardından Atreus Hanedanı’nın kahramanlarını yeniden seyirci karşısına çıkarıyor. Kıbrıs’ın iki toplumundan sanatçıların yer aldığı Türkçe ve Yunanca iki dilli yapım, özellikle Salamis Antik Tiyatrosu için tasarlandı.

Pink Martini Salamis Antik Tiyatro’da

Festivalin uluslararası buluşmalarından biri olan Pink Martini, 14 Temmuz’da saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro’da sanatseverlerle buluşacak.

Dünyanın farklı kültürlerinden beslenen çok dilli repertuvarı, kendine özgü sahne enerjisi ve zamansız müzikal tarzıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini, Salamis Antik Tiyatro’nun görkemli atmosferinde unutulmaz bir konser verecek.

Sertab Erener Festivalin Kapanışını Taçlandıracak

Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, 16 Temmuz’da saat 21.00’de Salamis Antik Tiyatro’da gerçekleştirilecek Sertab Erener konseriyle final yapacak.

Türkiye’nin tartışmasız en güçlü seslerinden biri olan Sertab Erener, festivalin kapanış gecesinde Salamis Antik Tiyatro’nun görkemli atmosferinde sanatseverlerle buluşacak. Güçlü vokali, sahne hakimiyeti ve müzik kariyerine damga vuran unutulmaz şarkılarıyla Sertab Erener, festivalin kültür, sanat ve müzikle dolu programını güçlü bir finalle taçlandıracak.

Gazimağusa Belediyesi, tüm sanatseverleri 26. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali’nin tarihi mekanlarda gerçekleşecek özel atmosferine ortak olmaya davet ediyor.

26. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali kapsamında tüm etkinlikler her akşam saat 21.00’de başlayacak. Festivalin açılış konseri ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşacak.

﻿Diğer tüm etkinlikler için bilet fiyatı 300 TL olarak belirlenirken, etkinlikler için biletler, Kıbrıs Biletcim, Gişe Kıbrıs, Tixcy platformlarından ve Gazimağusa Belediyesi’nden temin edilebilecek.

﻿Festival programı ve etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0392 630 0500 numaralı Gazimağusa Belediyesi Kültür İşleri hattını arayabilir.

SELİN GEÇİT Hakkında

Küçük yaşlardan beri geliştirdiği müzik kulağını Türkçe-İngilizce sözlerin muhteşem uyumuyla harmanlayarak şarkılarına yansıtan Selin Geçit 1998 İstanbul doğumludur.

2010 yılından itibaren müzisyen babası Selim Geçit ile birlikte YouTube’da şarkılar söyleyen, özellikle “Yalancı Bahar” şarkısına yaptığı cover ile önemli bir viral başarıya ulaşan Selin, İngiltere’de müzik eğitimi aldı. 2020 senesinde Mahmut Orhan’ın In Control parçasında yer alarak profesyonel müzik hayatına ilk adımı attı.

Global çıkış hedeflediği için global müzik yapım şirketi Warner Music Türkiye ile anlaştı ve çok sayıda single'ı yayınlandı.

Selin 2025 yılının Mayıs ayında ilk albümü Tek Kişilik Masa’yı yayınladı.

Müzikle büyüyen ve yıllardır kendi bestelerini yapan Selin, yayınladığı şarkılarından edindiği başarıyla birçok kez sevenleriyle bir araya geldi.

Selin Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde aktif olarak konserler verip dinleyiceleriyle buluşurken yeni müzik çalışmaları da yoğun bir tempoyla devam ediyor.