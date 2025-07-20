Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü, ülke genelinde olduğu gibi İskele’de de kutlandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kutlamalar, Atatürk Anıtı önünde protokol sırasına göre çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Tören, Ecevit Meydanı’nda devam etti.

Ecevit Meydanı’ndaki törende, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı adına Belediye Meclis Üyesi Kubilay Aşık ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Binbaşı Bahadır Kılıç, tören birlikleri ve halkın bayramını kutladı.

Törene, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Kubilay Aşık, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBKK) adına Hava Savunma Yüzbaşı Hülya Taşan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) adına Piyade Binbaşı Bahadır Kılıç, İskele Polis Müdürü Gökay Karagil, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürü Cemal Betmezoğlu, siyasi parti temsilcileri, okullar, kurum ve kuruluşlar ile derneklerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

- Toroslu

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu törende yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tarihini bilmeyen bir millet, yok olmaya mahkûmdur” sözünü hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin iyi bilinmesi ve öğretilmesi gerektiğini vurguladı. Toroslu, bu sorumluluğun başta aileler ve öğretmenler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine düştüğünü söyledi.

- Güven

GKK adına konuşan Piyade Üsteğmen Erdoğan Oğun Güven ise, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın, Türkiye’nin garantör ülke olarak uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak gerçekleştirdiği bir askeri müdahale olduğunu belirtti.

Harekatın, Kıbrıs’taki siyasi istikrarsızlık ve Yunanistan destekli darbe girişimi sonrasında, adadaki Türklerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığını ifade eden Güven, “Bu müdahale sonucunda Kıbrıs Türkleri kendi yönetimlerini kurmuş ve adadaki varlıklarını güvence altına almıştır” dedi.

Törende ayrıca, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu öğrencisi Deniz Buğlem Çobanyıldız “1974 Kıbrıs Barış Harekâtı”, Bekir Paşa Lisesi öğrencisi Hüseyin Beyaz ise “Aziz Şehitlere” adlı şiiri okudu.

Konuşmaların ardından Karpaz Sevdalıları Kültür ve Sanat Derneği (SEVDER) Ster Ekibi tarafından halk dansları gösterisi sunuldu.

Tören, tören birliklerinin gerçekleştirdiği resmî geçitle sona erdi.

Törenin ardından İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, Belediye Başkanı adına Belediye Meclis Üyesi Kubilay Aşık, KTBKK adına Yüzbaşı Hülya Taşan ve GKK adına Binbaşı Bahadır Kılıç, İskele Belediye Gazinosu’nda düzenlenen bayram kutlamasında halkla bir araya geldi.