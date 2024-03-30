2024 Bicare Insurance Tenis Ligi toplantımızı gerçekleştirildi.

Toplantı ile ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, sosyal medya hesabından şunları kaydetti.

"Öncelikle sigorta dünyamıza yeni enerji olarak giren sponsorumuz Bicare Insurance 'a çok teşekkür eder , lige katılacak kulüplerimiz, Girne Amerikan Üniversitesi, Şehir Kulübü Lefkoşa , Pakan Spor Kulübü Derneği , Gönyeli Tenis Kulübü , Girne Belediyesi Tenis Kulübü , Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 'ne başarılar dilerim.Kulüplerimizin yeni transferleri ve oyuncu listeleri , bizlere çok güzel maçların ve mücadelelerin habercisi"