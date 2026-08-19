Hem atletizm hem de voleybolda Türkiye ve Kıbrıs’ta önemli başarılara imza atan genç sporcu Sezgin Şeren, voleybol kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Türkiye U-16 geniş kadrosunda da yer alan Şeren, ortaokulu tamamlamasının ardından geçtiğimiz günlerde Mersin’de düzenlenen Eczacıbaşı seçmelerine katıldı. Gösterdiği performansla beğeni toplayan genç sporcu, eğitim ve spor hayatını Türkiye’de sürdürme yolunda önemli bir adım attı.

Şeren’in Mersin Toros Eczacıbaşı bünyesinde eğitimine devam ederek Türkiye U-15 ve U-17 liglerinde forma giymesi planlanıyor. Genç yetenek, geçiş döneminin ardından kariyerini İstanbul’da güçlü ve elit bir voleybol kulübünde sürdürmeyi hedefliyor.

Atletizm ve voleybolda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Sezgin Şeren’in, Türkiye liglerinde göstereceği performansla kariyerinde önemli bir aşama kaydetmesi bekleniyor.

Şeren, bu süreçte kendisine destek veren Kıbrıs Türk Voleybol Federasyonu Başkanı ve yönetim kuruluna, Erenköy Belediyesi Başkanı ve yöneticilerine, antrenörlerine, ailesine, takım arkadaşlarına ve yanında olan herkese teşekkür etti. Genç sporcu, kendisine verilen desteklerin bu önemli adımı atmasında büyük katkı sağladığını belirterek, bundan sonraki süreçte de ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağını ifade etti.