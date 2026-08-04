Doğan Türk Birliği U11 Takımı, Mehmet Meseryalı Anı Turnuvası’nda ortaya koyduğu başarılı performansla şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Düzenlenen organizasyon boyunca etkili bir oyun sergileyen Doğan Türk Birliği’nin minik futbolcuları, sadece sahadaki futbol kaliteleriyle değil, centilmen tavırları, mücadeleci kimlikleri ve güçlü takım ruhlarıyla da büyük beğeni topladı. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan ekip, kupayı kulübüne kazandırmanın sevincini yaşadı.

Geleceğin yıldızları yetişiyor

Şampiyonlukta emeği bulunan futbolcuların yanı sıra teknik heyet ve turnuva süresince çocuklarını yalnız bırakmayan aileler de başarının önemli mimarları arasında yer aldı.

Geleceğin futbolcularını yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Doğan Türk Birliği, U11 Takımı’nın elde ettiği bu anlamlı başarıyla altyapıya yaptığı yatırımın karşılığını bir kez daha aldı.

Küçük yaşlarına rağmen büyük bir mücadele örneği sergileyen minik sporcular, turnuvanın unutulmaz ekiplerinden biri olmayı başardı.