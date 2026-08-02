TC Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/2) yapıldı.

Sınav 81 ilde 92 sınav merkezinde 395 bina ve 5 bin 895 salonda gerçekleştirildi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 152 bin 449 adayın başvurduğu sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru soruldu. Sınav saat 12.45'te sona erdi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

2026-ALES/2 sonuçları, 21 Ağustos'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.

Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.