Lefkoşa Türk Belediyesi, Gazimağusa Belediyesi ve Girne Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 21. Kıbrıs Tiyatro Festivali, Gazimağusa ayağını cumartesi akşamı sahnelenen oyunla tamamladı.

Mağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivalin Mağusa’daki son etkinliği olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yapımı “Yaşamak mı, Yoksa Ölmek mi?” adlı tiyatro oyunu Othello Kalesi’nde sahnelendi.

1939’da Nazi işgali altındaki Varşova’da, bir tiyatro grubunun hayatta kalma ve direniş mücadelesini konu alan oyun, tiyatrocuların hayatlarını riske atarak Nazilere karşı verdikleri sanatsal direnişi ve bağımsızlık mücadelesini sahneye taşıdı.