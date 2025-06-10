Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) geçen yıl yapamadığı 23. Kutlu Adalı Ödül Töreni'ni bu yıl düzenliyor.

Gözde Bedeloğlu'na "Kutlu Adalı Onur Ödülü", Christos Christofides'e de "Basın-Sen Özel Ödülü" veren sendikanın ödül töreni perşembe günü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Lokali’nde, saat 19.00’da düzenlenecek.

Basın-Sen yaptığı yazılı açıklamada, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve Kutlu Adalı’nın anısını yaşatmayı amaçlayan törende, bu yıl da hem genç gazetecileri teşvik edeceklerini hem de mesleğe emek verenleri onurlandıracaklarını belirtti.

Basın-Sen ayrıca, temmuz ayı içerisinde düzenlemeyi planladığı 24. Kutlu Adalı Ödül Töreni için de hazırlık çalışmalarını başlattıklarını duyurdu.

Açıklamada, ödül komitesinin değerlendirmeleri doğrultusunda ödüle layık görülenlerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

-Ödül alan isimler şöyle:

Hakan Çakmak Kültür ve Sanat Ödülü “Tartüf 24” ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu; Basın Emekçisi Ödülleri Ebru Akgür Pehlivan (BRT), Orhan İsmailoğlu (Kıbrıs Türk Haber), Kenan Doğu (Kıbrıs Gerçek), Emine Yüksel (Bugün Kıbrıs), Ahmet İkidereli (Havadis) ve Meltem Hasipoğlu (Mesarya Ajans); Mesleğe Emek Verenler İsmet Özgüren, Selda İçer, Cenk Mutluyakalı, Mehmet Levent ve Levent Kutay; Genç Basın Çalışanları Teşvik Ödülleri Ahmet Karagözlü (Kıbrıs Genç TV), Serap Şahin (Yenidüzen), Timuçin Yıldırım (TAK), Yağmur Çal (Kıbrıs Genç TV), Nurgül Ece (Kıbrıs Postası), Bahadır Ayna (Haber Kıbrıs); Spor Basın Ödülü Necati Külahlılar (Halkın Sesi) ve Spor Basınına Hizmet Ödülü sahibi ise Yücel Hatay oldu.