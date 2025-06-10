Lefkoşa ve Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda kaza yapan iki alkollü sürücü tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Ersin Artaç (E-24) dün 6.30'da 141 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada yönetimindeki PH 308 plakalı salon araçla Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda dikkatsizce sürüş yaptığı sırada yolun sağ tarafında park halinde bulunan Mahmut Sagün (E-49) sorumluluğundaki MJ 383 plakalı kamyon aracın sol ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Artaç, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Öte yandan, Murat Savcı (E-51), 53 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki ZPZ 879 plakalı salon araçla Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nda sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada seyreden Hüseyin Soydemir (E-61) yönetimindeki ZSV 053 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarptı.

ZPZ 879 plakalı araç sürücüsü Murat Savcı, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.