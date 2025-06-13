Basın Emekçileri Sendikası'nın (Basın-Sen) Kutlu Adalı Basın Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

23. Kutlu Adalı Ödül Töreni dün akşam saat 19.00’da Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Lokali’nde yer aldı.

6 Temmuz 1996'da cinayete kurban giden gazeteci yazar şair Kutlu Adalı anısına bu yıl 23’üncüsü düzenlenen ödül töreninde, “Genç Basın Çalışanları Teşvik Ödülleri” kapsamında Türk Ajansı Kıbrıs’tan (TAK) Timuçin Yıldırım da ödüle layık görüldü.

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımı ile Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan başkanlığında toplanan seçici kurul, birçok kategoride başarı gösteren basın emekçilerini ödüllendirdi.

24. Kutlu Adalı Ödül Töreni’nin ise temmuz ayında düzenleneceği duyuruldu.

23. Kutlu Adalı Ödül Töreni’ne Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreteri Erkut Şahali, bazı milletvekilleri ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Törende açılış konuşmalarını Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı ve Basın-Sen Genel Sekreteri İsmet Özgüren yaptı.

-Kişmir

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, geçen yılki ödülleri vereceklerini belirterek, gecikmiş tören için özür diledi.

KTÖS’e ve T Medya’ya teşekkür eden Kişmir, Kutlu Adalı ödüllerinin ülkedeki en prestijli ve anlamlı ödül olduğunu belirterek, Kutlu Adalı’nın yaptıklarının kendilerine bir yol haritası çizdiğini belirtti.

Bazı gazetecilerin sorunlar yaşadığını anlatan Kişmir, Ayşemden Akın’ın Emine Yüksel’le birlikte bir haberin altına imza attıkları için tehdit edildiğini belirterek, tepki gösterdi.

Gazetecilik yapmanın suç olmadığını vurgulayan Kişmir, tüm basın emekçilerini birlikte mücadele vermeye çağırdı.

“Federal Kıbrıs” konusunda net bir duruşları olduğunu söyleyen Kişmir, “2025 yılı 2020 yılının bir rövanşıdır.” dedi. 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ders verme zamanı olacağını kaydeden Kişmir, “Özgürlüklerimizi elimizden almak isteyenlerden, basına sansür koymak isteyenlerden, arkadaşlarımızı tehdit edenlerden ve bizi yargılayanlardan hesap sormak için tarih yakındır.” diye konuştu.

Kişmir, ödül alanları kutlayarak, Ödül Töreni’ne katılanlara teşekkür etti.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, ödül alanları kutlayarak sözlerine başladı.

Gazetecilerin zor şartlarda çalıştığını belirten Maviş, eleştirmenin gazetecilerin hakkı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin “dünya basın özgürlüğünde” 158’inci sırada olduğunu aktaran Maviş, “Türkiye’ye benzemek istemiyoruz.” dedi.

Birlikte mücadele edeceklerini belirten Maviş, basın emekçilerinin her koşulda yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

-Adalı

Kutlu Adalı’nın eşi İlkay Adalı, eşinin “Ah vah çekeceğinize kimliğimize sahip çıkmalıyız” sözlerini hatırlattı.

Törene katılanlara teşekkür eden Adalı, “Zor bir süreçten geçiyoruz.” diyerek, herkese barış ve sevgi dolu günler diledi.

-Özgüren

Basın-Sen Genel Sekreteri İsmet Özgüren de konuşmasında, Kutlu Adalı’nın faillerinin belli olduğunu savunarak, tehdit aldığı söylenen gazeteciler Ayşemden Akın ile Emine Yüksel’e destek belirtti.

Gazetecilerin görüşlerini yazdıkları için ağır maddi cezalarla mahkum edilmeye çalışıldığını, bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Özgüren, tüm toplumun ortak mücadele vermek zorunda olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerine takdim edildi.

23.üncü Kutlu Adalı Basın Ödüllerine layık görülenlerin listesi ise şöyle:

-Kutlu Adalı Onur Ödülü; Gözde Bedeloğlu

-Basın-Sen Özel Ödülü; Christos Christofides

-Mesleğe emek verenler; İsmet Özgüren, Selda İçer, Cenk Mutluyakalı, Mehmet Levent, Levent Kutay

-Basın Emekçisi Ödülleri; Ebru Akgür Pehlivan (BRT), Orhan İsmailoğlu (Kıbrıs Türk Haber), Kenan Doğu (Kıbrıs Gerçek),Emine Yüksel (Bugün Kıbrıs), Ahmet İkidereli (Havadis), Meltem Hasipoğlu (Mesarya Ajans)

-Genç Basın Çalışanları Teşvik Ödülleri; Ahmet Karagözlü (Bağımsız Kıbrıs), Serap Şahin (Yenidüzen), Timuçin Yıldırım (TAK), Yağmur Çal (Kıbrıs Genç TV), Nurgül Ece (Kıbrıs Postası), Bahadır Ayna (Haber Kıbrıs)

-Hakan Çakmak Kültür ve Sanat Ödülü ; “Tartüf 24” ile Lefkoşa Belediye Tiyatrosu

-Spor Basınına Hizmet Ödülü; Yücel Hatay

-Spor Basın Ödülü; Necati Külahlılar (Halkın Sesi).