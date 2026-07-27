Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği (KTBB), Kıbrıs’ta kapsamlı ve kalıcı çözüme yönelik müzakere ve diyalog girişimlerini desteklediklerini açıkladı.

Üç örgüt tarafından yapılan ortak açıklamada, her iki toplumun güvenliğini, eşitliğini, karşılıklı saygıyı ve eşit siyasi iradeyi gözeten, kazananı her iki toplum da olacak bir çözümün, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de yararına olacağı belirtildi.

Kalıcı barışın sağlık, eğitim, ekonomi ve sosyal yaşam alanlarında yeni fırsatlar yaratacağı kaydedilen açıklamada, çözümün adadaki tüm insanların refahına, mutluluğuna, özgürlüğüne, adalete ve demokrasiye katkı sağlayacağı ifade edildi.

Barış içinde yaşayan iki toplumun oluşturacağı Kıbrıs’ta gençlerin geleceklerini kendi ülkelerinde kurabileceği ve beyin göçünün azalabileceği belirtilen açıklamada, Kıbrıslı Türklerin uluslararası bilim, sağlık, eğitim ve kültür alanlarındaki temsiliyetinin de sağlanabileceği kaydedildi. Doğu Akdeniz’in bir gerilim coğrafyası yerine barış, iş birliği ve ortak kalkınma bölgesi olması temenni edilen açıklamada, Türkiye ile güçlü ve yapıcı ilişkilerin sürdürülmesinin yanı sıra, Kıbrıs’taki tüm halkların uluslararası toplumla daha etkin iş birliği geliştirebilmesinin önemine işaret edildi.

- “Eşitliğe ve güvene dayalı, adil ve sürdürülebilir tüm çözüm çabalarının yanında olmaya devam edeceğiz”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak; insan yaşamını, sağlığı, güvenliği, barışı ve insan onurunu merkeze alan, karşılıklı anlayışa, eşitliğe ve güvene dayalı, adil ve sürdürülebilir tüm çözüm çabalarının yanında olmaya devam edeceğimizi açıkça beyan ederiz. Kıbrıslı Türk ve Rum toplum liderliklerini, garantör ülkeleri ve uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin inisiyatifiyle yeniden başlayan sürece yapıcı, çözüm odaklı katkı sunmaya ve kalıcı barış için sorumluluk almaya davet ederiz.”