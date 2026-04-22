23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, 23 Nisan İlkokulu öğrencileri Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette, Okul Müdürü Kumru Kiremitçioğlu, Baş Muavin Ömer Dereli ve öğrenciler hazır bulundu.

Şenkul'un “Girne Belediyesi Başkanı olsanız neler yapardınız?” sorusu üzerine çocuklar; oyun parklarının artırılması, bisiklet yolları yapılmasını, çocuk meclisi kurulmasını, toplu taşımacılığının artırılmasını, bilim merkezleri gibi konularda görüşlerini paylaştı.

Öğrenciler ayrıca sırayla Başkan Şenkul’un makam koltuğuna oturarak kendi fikirlerini ve gelecek hedeflerini dile getirdi.

Ziyaret, Başkan Şenkul’un öğrencilere ve öğretmenlere hediye takdim etmesiyle sona erdi.