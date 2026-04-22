Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı için ülkede bulunan Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, heyete Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı da eşlik etti.

Görüşmede, çalıştay kapsamında elde edilen kazanımlar değerlendirilirken, Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Çalıştayı’nın farklı ülkelerden akademisyenleri, yazarları ve eğitimcileri bir araya getirerek önemli bir iş birliği zemini oluşturduğu ifade edildi.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, heyeti ülkede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalıştayın ilkinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesinden onur duyduklarını ve bu tür temasların eğitim ve kültür alanındaki iş birliklerini güçlendirdiğini vurguladı.

Türk dünyası ile kültürel bağların güçlü olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının 450 yılı aşkın süredir bu topraklarda varlığını sürdürdüğünü ve çocuk edebiyatı başta olmak üzere birçok kültürel unsurun diğer Türk topluluklarıyla benzerlik taşıdığını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, bu tür çalıştayların hem ortak yönleri hem de farklılıkları ortaya koyarak kültürel zenginliği artırdığını belirtti.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, çocuk edebiyatı üzerinden ortak değerlerin yeni nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Çalıştayın bilimsel çıktılarının yanı sıra umut ve farkındalık oluşturduğunu belirten Çavuşoğlu, bu tür buluşmaların Milli Eğitim Bakanlığı için motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Çavuşoğlu, “Ayrılırsak küçülürüz, birleşirsek büyürüz.” diyerek Türk dünyasının ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Çavuşoğlu, KKTC’nin Türk dünyasıyla sosyal, kültürel ve bilimsel iş birliklerini artırma hedefini yineledi. Çavuşoğlu, başta Türk Dil Kurumu olmak üzere, çalıştaya katkı koyan akademisyenlere teşekkür etti.

-Mert

Türk Dil Kurumu Başkanı Osman Mert ise çalıştay kararının yaklaşık iki yıl önce alındığını belirterek, etkinliğin Kıbrıs’ta yapılmasının Türk dünyası arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Çocukların ortak kültürel değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yapan Mert, Türk dünyasının geniş coğrafyasını avantaja dönüştürmek için ortak hafıza ve değerler üzerinden çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

-Konedralı

AÖA Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı, Atatürk Öğretmen Akademisi ev sahipliğinde ilk kez yapılan çalıştayda 8 ülkeden 22 akademisyenin bir araya geldiğini belirtti. İki gün süren çalıştay sonunda ortaya çıkan fikirlerin bir sonuç bildirgesiyle kayıt altına alındığını ifade eden Konedralı, etkinliğin geleneksel hale getirilmesi yönünde ortak karar alındığını söyledi.