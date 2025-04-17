23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen etkinlikler, bugün kortej yürüyüşüyle başladı.

Lefkoşa bölgesinde yer alan ilkokul öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü, Atatürk Anıtı, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi güzergahında gerçekleştirildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu'nun eşlik ettiği yürüyüşe, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık bürokratları ve öğretmenler de katıldı.

-Atatürk Anıtı’nda tören

Kortej yürüyüşü öncesinde Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu öğrencilerle birlikte anıta çelenk koydu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından yürüyüşüne başlayan kortejin ilk durağı Cumhurbaşkanlığı oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı bahçesinde toplanan öğrencilerle bir araya geldi ve öğrencileri selamlayarak, sohbet etti.

-Tatar: “Büyük önder Atatürk egemenliği sizlere layık görmüştür”

Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız bir Türk devleti olarak varlığını sürdürdüğünü ve devletin geleceğinin çocuklara emanet olduğunu vurgulayarak, “KKTC’nin geleceğini sizler inşa edeceksiniz.” dedi.

23 Nisan’ın sadece bir çocuk bayramı değil, aynı zamanda ulusal egemenliğin de sembolü olduğuna dikkat çeken Tatar, “Ulusal egemenlik, halkın kendi kaderine sahip çıkması demektir. Büyük önder Atatürk, bu bayramı sizlere armağan ederken bunu çok düşünmüş ve egemenliği sizlere layık görmüştür. Gelecekte bu ülkenin kararlarını sizler alacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günün, çocuklara duyulan güvenin en önemli göstergesi olduğunu vurgulayan Tatar, “Sizler, bu ülkenin geleceğini şekillendirecek bireylersiniz. Bakanlığınız, öğretmenleriniz ve büyükleriniz olarak bizler sizleri çok seviyor ve sizlere güveniyoruz.” diye konuştu.

Konuşmasında öğretmenlere de teşekkür eden Tatar, çocukların çağdaş bir eğitim alabilmesi ve Atatürk’ün düşünce ve idealleri doğrultusunda yetişebilmesi için öğretmenlerin büyük rol oynadığını dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenleri Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Tatar, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin 3 Mayıs’ta açılacağını hatırlatarak, gelecek yıl öğrencileri yeni yerleşkede ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Tatar, konuşmasının sonunda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinlikte günün anlam ve önemine dair konuşmayı ise Atatürk İlkokulu öğrencisi Halil Bozyel yaptı.

- Bozyel: "Sen rahat uyu Ata, emanetine sonsuza dek sahip çıkacağız"

Konuşmasında, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milleti için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Bozyel, o günün tüm yurtta bayram havasında karşılandığını söyledi; 23 Nisan’ın, umut ve aydınlıkla birlikte Türk milletinin egemenliğini simgelediğini ifade etti.

Bozyel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının çocuklara armağan edilmesinin, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara verdiği değerin en büyük göstergesi olduğunu vurguladı. Atatürk’ün çocukları geleceğin ışığı olarak gördüğünü belirten Bozyel, onun çocuklara duyduğu ilgi ve güveni anlattı.

“Sen rahat uyu Ata.” diyerek sözlerine devam eden Bozyel, Atatürk’ün emanetine sonsuza dek sahip çıkacaklarını söyledi.

Törende Gelibolu İlkokulu öğrencisi Suat Rana Diken de şiir okudu.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki etkinlik, Şht. Tuncer İlkokulu’nun bando gösterisi, 9 Eylül İlkokulu’nun halk dansları, Şht. Yalçın İlkokulu’nun dans ve Necat British Koleji’nin cimnastik gösterisiyle sona erdi.