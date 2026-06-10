Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi kabul etti.

Çiftçi’ye ziyaretinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile İçişleri Bakanı Dursun Oğuz eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel, Çiftçi’yi ülkede ağırlamaktan onur duyduğunu ifade ederek, iki halk arasında tarihten gelen güçlü bağların, kardeşlik bağları ile bağlı olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği destekle 1974’te adaya barış geldiğini, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuştuğunu belirten Üstel, 1983’te de KKTC devletini kurarak bunun taçlandırıldığını söyledi.

O günden bu güne Türkiye’nin KKTC’yi her alanda daha ileriye götürme çabasına destek olmaya devam ettiğini belirten Üstel, ülke güvenliği için de Türkiye’nin verdiği destekle huzurlu güvenli bir şekilde yaşadıklarını kaydetti.

Rum tarafının KKTC’yi ekonomik ve güvenlik açısından riske atacak adımlar attığını, adadaki huzuru askeri anlaşmalarla bozduğunu, bunun da Kıbrıs Türk halkını rahatsız ettiğini ifade eden Üstel, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye sayesinde güven ve huzur içinde yaşadığını vurguladı.

Üstel, ekonomiyi ve halkın güvenliğini ileriye taşımak için de çalıştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Çiftçi de, göreve yeni başlaması sebebiyle KKTC’yi ziyaret ettiğini belirterek, “Burası ikinci vatanımızdır.” ifadelerini kullandı.

Geniş bir ekiple, “tek millet iki devlet” bilinciyle KKTC’ye geldiklerini ve KKTC ile ilişkileri geliştirmek, derinleştirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ile de güçlü ilişkiler kurduklarını, organize suçlar, trafik, güvenlik ve diğer tüm alanlarda gelişme sağlamak için devlet imkanlarını seferber edeceklerini kaydetti.