Kıbrıslı Türk sporcu Kemal Elektrikçi ve Cankurtaran Bekir Yemen, anlamlı bir farkındalık etkinliği düzenliyor. İkili “Kadına Şiddete Hayır” demek ve Karpaz’da katledilen 16 eşeğe dikkat çekmek amacıyla, 29 Mart sabahı saat 08.30’da Fitplus Viapark Gülseren Yüzme Havuzu’nda başlayacak olan 24 saatlik bir yüzme denemesi gerçekleştirecek. Etkinlik, 30 Mart sabahı saat 08.30’da sona erecek.

Kemal Elektrikçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu etkinliğin doğa ve hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Bu tür girişimler, toplumsal farkındalık yaratmak ve önemli konulara dikkat çekmek açısından büyük bir anlam taşıyor.