Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ziyareti öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel, koalisyon ortaklarıyla birlikte Ankara’ya gerçekleştirecekleri ziyaret kapsamında, 2026 yılına ilişkin mali iş birliği protokolünün imzalanacağını duyurdu.

Söz konusu protokolün yaklaşık 24 ila 25 milyar Türk Lirası büyüklüğünde olacağı belirtildi.

Üstel, Cevdet Yılmaz’ın daveti üzerine yapılacak ziyarette, her yıl düzenli olarak imzalanan iktisadi ve mali iş birliği anlaşmasının bu yıl da hayata geçirileceğini ifade etti.

Başbakan, hükümetleri döneminde şimdiye kadar üç ayrı mali protokol imzalandığını ve bu anlaşmalar sayesinde toplamda yaklaşık 40 milyar TL’lik yatırımın ülkeye kazandırıldığını söyledi.

Yeni protokolün; altyapı yatırımları, enerji projeleri ve ekonomik destek mekanizmalarını kapsadığı bildirildi.

Özellikle küresel ve bölgesel gelişmelerin yarattığı ekonomik baskılara karşı hazırlanan paketin; sanayi, turizm ve küçük esnaf başta olmak üzere birçok sektöre yönelik uzun vadeli, düşük faizli kredi ve çeşitli destekler içereceği kaydedildi.

Enerji alanında yaşanan sorunlara da değinen Üstel, bu kapsamda yeni adımların atılacağını vurguladı.

Protokolün imzalanmasının ardından, sağlanacak finansmanın hızla uygulamaya alınacağı ve sektörlere dağıtılacağı ifade edildi.

Ziyaretin ardından kamuoyunun detaylı şekilde bilgilendirileceği de açıklandı.