Kıbrıs’ta grev nedeniyle ertelenen sınavlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, bugün yapılması planlanan grev ve eylemleri ertelediklerini açıkladı. Sendikalar, Cumhuriyet Meclisi’nde hayat pahalılığı yasa tasarısına ilişkin oylamanın yapılmaması üzerine grevi askıya aldıklarını duyurdu.

Yapılan ortak açıklamada, öğretmenlerin yarın itibarıyla okullarda görev başında olacağı ve eğitimin normal şekilde devam edeceği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı, okul idareleri aracılığıyla velilere bilgilendirme mesajı gönderdi. Mesajda, grev nedeniyle yapılamayan sınavların 10 Nisan Cuma günü gerçekleştirileceği ifade edildi.

Sınav programına göre;

Birinci periyot 08.30 ile 10.00 saatleri arasında,

İkinci periyot ise 10.30 ile 12.00 saatleri arasında yapılacak.

Velilere gönderilen mesajda, sınavların “sınav günü formatında” uygulanacağı bilgisi de paylaşıldı.