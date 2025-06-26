Gazimağusa Belediyesi tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali, dün akşam Othelle Kalesinde yer alan “Adamlar” konseriyle başladı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, 15 Temmuz’a kadar devam edecek festival kapsamında konserler ve tiyatro oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

- Uluçay

Festivalin açılışında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, festivalin çeyrek asırlık yolculuğuna dikkat çekti.

“Festivalimizin bu yıl 25’incisini düzenliyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Bu festival, Gazimağusa’da yaşayan insanların sanatla kurduğu bağın en güçlü göstergelerinden biri oldu.” diyen Uluçay, bu organizasyon sayesinde kentte panayır kültürü sürerken aynı zamanda bambaşka bir festival anlayışının da geliştiğini kaydetti.

Festivalin Kurucu Başkanı Oktay Kayalp ve festivale emeği geçenleri selamlayan Uluçay, Gazimağusa’nın her zaman sanatın ve kültürün şehri olmaya devam edeceğini vurguladı.

Uluçay, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in gönderdiği mektup ve davet üzerine, eylül ayında Gazimağusa ile Gaziantep arasında kardeş şehir protokolü imzalanacağını da söyledi.

- Aslansoy

Açılış etkinliğine protokol konuğu olarak katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Aslansoy ise, Gazimağusa’nın misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazimağusa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Aslansoy, “Başkanımız Fatma Şahin’in selamlarını getirdim. Böyle anlamlı bir festivalde sizlerle birlikte olmak bizim için onur verici. Sayın Uluçay, hem yürüttüğü çalışmalar hem de vizyonuyla takdir ettiğimiz çok değerli bir isim.” diye konuştu.

Aslansoy, iki kardeş şehir arasında kültür ve sanat aracılığıyla gelişen bağların daha da güçleneceğine de inanç belirtti.

Festivalin bu yılki organizasyonuna, iletişim sponsoru olarak KKTC Telsim Vodafone Grup Şirketi, konaklama sponsoru olarak ise Arkın Group katkı koyuyor.