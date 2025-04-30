Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından bu yıl 26’ncısı düzenlenecek olan Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün 11 Mayıs Pazar günü yapılıyor.

Büyükkonuk köy meydanında gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili bugün Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği binasında basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Eko Turizm Derneği Başkanı Louis Cemal, Belediye Şube Amiri Eyyup Adalıer, Kıbrıs’ın Doğasında Bir Geleneğin İzleri adlı sunumun sorumlusu Bülent Günkut ve belediye yöneticileri katıldı.

-Tuğlu: “Anneler Günü’ne denk gelen Eko Günü’müzde, sadece kültürümüzü değil, annelerimizin sevgi ve emeğini de hep birlikte kutlayacağız”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yılki etkinliğin özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Anneler Günü’ne denk gelen Eko Günümüzde, sadece kültürümüzü değil, annelerimizin sevgi ve emeğini de hep birlikte kutlayacağız.” dedi.

Eko Gün’ün 18 yıl önce mütevazı bir başlangıçla 21 stantla yola çıktığını dile getiren Tuğlu, zamanla büyüyerek ülkenin en köklü kültürel etkinliklerinden biri haline geldiğinin altını çizdi.

Tuğlu, Eko Günü’nün 11 Mayıs Pazar günü saat 10.30’da Karpaz Kızları’nın renkli gösterileriyle başlayacağını, ardından Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları minik ve büyük ekiplerinin performanslarının yer alacağını kaydetti.

Bu yıl yine bir ilk yaparak Bülent Günkut'un özel sunumuyla "Kıbrıs’ın Doğasında Bir Geleneğin İzleri" kostüm geçidinin yapılacağını söyleyen Tuğlu, etkinlikte ayrıca Grup Traffic, Grup Otantik, Ayşen Gökaydın ve Retro Çalgıcıları ile Ferdi Usbahalı konserlerinin gerçekleşeceğini de ifade etti.

Belediye Başkanı Tuğlu, gün boyunca geleneksel Kıbrıs yemeklerinin de sunulacağını aktararak, sunulacak her ürünün gıda mühendislerinin denetimlerinden geçirileceğini de belirtti.

Gün kapsamında hem kültürel kökleri hatırlatacak hem de Anneler Günü’nü kutlayacaklarını yineleyen Tuğlu, “Hade Büyükkonuk’a...” diyerek tüm halkı 26. Geleneksel Büyükkonuk Eko Günü’ne davet etti.

-Cemal: “Festival 11 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da başlayacak”

Belediye Eko Turizm Derneği Başkanı Louis Cemal da basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, bu yılki festival konusunda çok heyecanlı olduklarını, festivalin 11 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da başlayacağını yineledi.

Gün boyunca ev yapımı yemeklerin yer alacağını, gösteri ve aktivitelerin yapılacağını aktaran Cemal, özellikle çocuklara yönelik etkinlikler ve Kıbrıs kültüründe kadın ve erkek kıyafetlerine dair çok özel bir moda gösterisi gerçekleştirileceğini de söyledi.

Cemal konuşmasının sonunda, tüm halkı aileleriyle birlikte tüm gün boyunca eğlenmek için Eko Gün’e davet etti.

Günkut: “Kıbrıs Türkü’nün asırlar boyunca giydiği kostümlerinin en güzel tasarımlarını sunacağız”

“Kıbrıs’ın Doğasında Bir Geleneğin İzleri” adlı sunumun sorumlusu Bülent Günkut ise konuşmasında, Mehmetçik Büyükkonuk Eko Gün’ün festivaller denildiği zaman akla ilk gelenlerinden bir tanesi olduğunu söyleyerek, bu yıl düzenlenecek Eko Gün’de alışılmışların dışında bir adım daha ileriye giderek Kıbrıs Türkü’nün asırlar boyunca giydiği kostümlerinin en güzel tasarımlarının 2025 koleksiyonunu sunacaklarını kaydetti.

“Kıbrıs’ın Doğasında Bir Geleneğin İzleri” temalı defilede Kıbrıs kültürüne ait tarihi kostümlerin bu yıl 41'incisi gerçekleştirilecek olan Miss Kuzey Kıbrıs’ın tüm kraliçeleri ile Bay Kuzey Kıbrıs’ın erkekleri tarafından sergileneceğini duyurdu.

Günkut konuşmasında, Akademi Sanat Derneği’nin Anka koleksiyonunun toplam 30 kostümden oluştuğunu da ifade etti.