KKTC Galatasaray Taraftar Derneği, kurucu başkan Ertan Birinci’yi, Dernek Başkanı Talat Karapelit ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Teoman Sadıkoğlu ile birlikte ziyaret etti.

Ziyarette derneğin ilk yıllarına dair anılarını paylaşan ve arşiv fotoğraflarını gösteren Ertan Birinci, derneğin bugün ulaştığı noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Talat Karapelit, KKTC’deki Galatasaray taraftar camiasının bugünlere gelmesinde Ertan Birinci’nin büyük emekleri olduğunu vurgulayarak teşekkür etti.

Dernek yönetimi Birinci’ye 3 Temmuz’da düzenlenecek şampiyonluk balosunun biletlerini takdim etti.