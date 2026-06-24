KKTC Milli Olimpiyat Komitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Olimpizm ve Fair Play Ödülleri, Pasha Hotel’de gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Sporun gelişimine katkı sağlayan isimlerin ödüllendirildiği gecede, Basın Olimpizm Ödülü, uzun yıllardır spor basınına hizmet veren Ertan Birinci’ye verildi.

Törende sunucu tarafından “Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Eski Spor Yazarları Derneği Başkanı” unvanıyla sahneye davet edilen Birinci’ye ödülünü, Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir takdim etti.

Ödülünü aldıktan sonra duygularını paylaşan Birinci, bu anlamlı ödülü yalnızca kendi adına değil, yıllardır sporun gelişimi için emek veren tüm spor yazarları adına kabul ettiğini söyledi.

“Bu gece bu muhteşem hikâyenin bir parçası olmaktan onur ve şeref duydum. Milli Olimpiyat Komitesi’ne ve tüm kurullarına canıgönülden teşekkür ediyorum” diyen Birinci, yaklaşık 48 yıldır spor yazarlığı yaptığını ve bu süreçte sporun ve gençlerin gelişimi için çalıştıklarını ifade etti.

Ertan Birinci: “Bu Ödülü Tüm Spor Yazarları Adına Alıyorum”

Kıbrıs Türk spor yazarlarının yıllardır gençlerin spora yönelmesi ve spor kültürünün gelişmesi adına önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Birinci, olimpizm ruhuna olan inançlarının hiç azalmadığını belirtti.

KKTC’li genç sporcuların gelecekte bireysel başarıların yanı sıra takım olarak da olimpiyatlarda yer alacağına yürekten inandığını dile getiren Birinci, “O günü iple çekeceğiz. O gün gelene kadar da çalışacağız ve bu gençleri teşvik etmeye devam edeceğiz” dedi.

Gecede ayrıca Ahmet Sami Topcan Ödülü Eyüp Zafer Gökbilen’e, KKTC MOK Olimpizm Ödülü Enver Kaya’ya, Şampiyon Melekler Olimpizm Ödülü Levent Koleji’ne verilirken, farklı kategorilerde çok sayıda spor insanı, sporcu ve antrenör de ödüllendirildi.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı ve yönetim kurulu tarafından takdim edilen ödüller, sporun evrensel değerlerini yaşatan isimlerin başarılarını bir kez daha taçlandırdı. Ancak gecenin en anlamlı anlarından biri, yarım asra yaklaşan spor yazarlığı kariyeriyle Kıbrıs Türk spor basınının önemli isimlerinden Ertan Birinci’nin aldığı Basın Olimpizm Ödülü oldu.