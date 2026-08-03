12'nci Beyarmudu Patates, Kültür, Sanat ve Spor Festivali'nin son gecesinde sanatçı Fatma Turgut sahne aldı.

Beyarmudu Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, dört gün süren festivalde konserler, halk dansı gösterileri, sportif yarışmalar ve kültürel etkinlikler düzenlendi.

Festivalin son gecesinde yaptığı konuşmada Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve "birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birini" sergilediklerini kaydetti.

Festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Bebek, "Hep birlikte Beyarmudu'na yakışır, unutulmaz bir festivali daha geride bıraktık." dedi.