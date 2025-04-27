Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde toplam 329 sürücü rapor edilirken, cezaların yarısından fazlası sürat nedeniyle verildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplam 2 bin 196 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 329 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 27 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

Sürücülerin 185’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü ehliyetsiz araç kullanmaktan rapor edildi.

Trafik levha işaretlerine uymamak, A işletme iznine uymamak, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, trafik ışıklarına uymamak, A işletme iznine uymamak ve polisin dur emrine uymamak suçlarından birer sürücünün ceza aldığı denetimlerde, 67 sürücü ise diğer trafik suçlarından ceza aldı.