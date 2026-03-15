Ülkenin farklı ilçelerinde dün ve bugün “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan dört kişi ile meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı.

-Gazimağusa’da 3 gram metamfetamin

PGM Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre dün, saat 21.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, H.Ö.’nün (E-48) üzerinde ve iş yerinde arama yapıldı. Aramalarda, tasarrufunda 3 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas terazi ve 3 adet cam pipo bulunarak emare olarak alındı. Şahıs tutuklandı.

-Başkentte 2 gram hintkeneviri

Aynı gün, saat 23.30 sıralarında, Lefkoşa’da, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen J.C.E.’nin (E-25) üzerinde ve kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramalarda, tasarrufunda 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

-İskele’de yaklaşık 1 gram hintkeneviri

Bu sabahın ilk saatlerinde, İskele’de Boğaz mevkiinde, ülke genelinde yapılan asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, İskele Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan M.A.’nın (E-23) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde arama yapıldı. Aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve öğütücü bulunarak emare olarak alındı.

-Gemikonağı’nda 2 gram hintkeneviri

Bu sabahın ilk saatlerinde, Gemikonağı’nda, Lefke Polis Karakoluna bağlı ekipler tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen A.A.’nın (E-26) üzerinde yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Söz konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen O.J.M.(E-27) tutuklandı.