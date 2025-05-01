Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 284 sürücü rapor edildi. Sürat, rapor edilen suçlar arasında yine ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 1552 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde, 284 sürücü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 29 araç trafikten men edilirken, bir sürücü de tutuklandı.

Sürücülerin, 91’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 20’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 13’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 108’i ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.