Tarafsız yayıncılığı ve halkın sesi olma misyonunundan hiç taviz vermeden yoluna devam eden Kıbrıs Genç TV’ye 29’uncu kuruluş yıldönümü nedeniyle mesajlar yağmaya devam ediyor.

Başbakan Ünal Üstel, Birinci Medya Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci’yi arayarak, Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç TV’nin 29’uncu kuruluş yıldönümünü kutladı.

Tarafsız ve başarılı yayıncılığından dolayı Ertan Birinci’yi kutlayan ve başarılar dileyen Başbakan Ünal Üstel, en kısa sürede Kıbrıs Genç TV’yi ziyaret edeceğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Ertan Birinci’yi bizzat telefonla arayarak Genç TV’nin 29’uncu kuruluş yıldönümünü nedeniyle kutlama ve başarı dileklerini ilettiler.

TİMBİR GENEL BAŞKANI BASA’DAN ANLAMLI KUTLAMA MESAJI

Öte yandan Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, TİMBİR KKTC temsilcisi Kıbrıs Genç TV'nin 29. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kurulduğu günden bu yana halkın haber alma hakkına katkı sunan, yayıncılık alanında önemli çalışmalara imza atan Kıbrıs Genç TV’nin 28’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. TİMBİR KKTC Temsilcisi olan Kıbrıs Genç TV’nin, yeni yayın döneminde de dijitalleşme ve gelişen medya teknolojileriyle birlikte başarılı yayıncılığını sürdüreceğine inanıyorum. Başta Kurucu Başkan Ertan Birinci olmak üzere tüm Genç TV ailesine çalışmalarında başarılar diliyorum.”