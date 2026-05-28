Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki bağların güçlendiğine işaret ederek, “Kardeşliğimiz, ortak geleceğimizi güvenle inşa etmeye devam edecektir.” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan’ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Can Azerbaycan’ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, kardeş Azerbaycan devletinin ve halkının bu gurur gününün coşkusunu yürekten paylaşıyorum.

Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in vizyoner liderliğinde gücü her geçen gün artan Azerbaycan, Türk dünyasının birliğine ve dayanışmasına güç katmaktadır.

‘Bir millet üç devlet’ şuuruyla; Sayın Aliyev ve Anavatan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sarsılmaz iradeleri doğrultusunda Türkiye, Azerbaycan ve KKTC arasındaki bağlar daha da kuvvetlenmektedir. Kardeşliğimiz, ortak geleceğimizi güvenle inşa etmeye devam edecektir.”