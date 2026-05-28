Kıbrıs Genç TV Kurucu Başkanı Birinci, Genç TV'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Genç TV'nin 29'ncu yaşına girmesinden gurur ve heyecan duyduklarını , Kıbrıs Genç TV’nin 29 yıldır halkın sesi, toplumun hafızası ve demokrasinin özgür ekranı olma sorumluluğuyla hareket ettiğini ifade etti.

Birinci, Kıbrıs Genç TV’nin yalnızca bir televizyon kanalı olmadığını “Kıbrıs Türk halkının sevinçlerine, acılarına, mücadelelerine, başarılarına ve tarihine tanıklık eden bir iletişim köprüsü" de olduğunu ifade etti.

Demokratik yayın anlayışını benimseyen Kıbrıs Genç TV’nin halkın tüm kesimlerinin görüşlerine açık olduğunu belirten Birinci, kültür, sanat, spor, eğitim ve toplumsal projelere destek olmanın yayın anlayışlarının parçası olduğunu, Kanalın medya sektöründe eleman yetiştirilmesine de katkı sağladığını belirtti.

Uydu yayınlarıyla 20 yıldan uzun bir süredir dünyanın farklı noktalarına ulaştıklarını dile getiren Birinci, Kıbrıs’ın tarihini, kültürünü ve değerlerini gelecek nesillere taşımaya devam edeceklerini söyledi.

Bugün Kıbrıs Genç TV’nin halkın ortak değeri haline geldiğini ifade eden Birinci, başarıda emeği geçen tüm medya çalışanlarına, izleyicilere ve destek veren kurumlara teşekkür etti.

Teknolojiyi, dijitalleşmeyi ve yapay zekâ çağının yeniliklerini yakından takip ettiklerini kaydeden Birinci, daha güçlü ve çağdaş bir yayıncılık anlayışıyla yollarına devam edeceklerini belirtti.