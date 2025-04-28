Basketbolda 21.Lig 6 takımla oynanacak.

Basketbol Federasyonu, lokalinde yapılan toplantıda federasyon başkanı Ertuğ Nasıroğlu ile federasyon yöneticileri yanında ligde yer alacak ekiplerin temsilcileri katıldı.

6 takım

22 Mayıs’ta başlaması planlanan lige Yakın Doğu Üniversitesi, Soyer Gelişim, Canbulat, Karaoğlanoğlu, Base Gelişim ve İskele Gelişim takımları katılacak.

Öte yandan lig statüsünün de konuşulduğu ligde yabancı sayısı 2 + 2 olarak federasyon tarafından belirlendi.

Şampiyon, 1.Lig’e

Yapılan toplantıda 2.Lig şampiyonu olacak ekibin 1.Lig’e çıkacağı belirlendi.

Yeni sezonda 1.Lig’in 8 takım olacağı ve bu yıl ligden düşmenin de olmayacağı açıklandı.