Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), “Toplumun ayrılmaz bir parçası olan engelli bireylerin, sosyal yaşamda karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi.

Birlik Başkanı Beksan Bekir Akandere, yazılı açıklamasında, ulaşımın herkes için erişilebilir olması gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atılmasını istedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Gününün, yalnızca bir farkındalık günü değil, toplumsal bilinç ve duyarlılık açısından bir vicdan muhasebesi günü olduğunu ifade eden Akandere, engelli bireylerin hak ettikleri koşullarda, eşit fırsatlara sahip bir yaşam sürebilmeleri için hem bireyse, hem kurumsal düzeyde sorumluluk almaya devam edeceklerini belirtti.

“Unutulmamalıdır ki, engel bedende değil, zihniyettedir. Tüm farklılıklarımızla birlikte daha güçlü bir toplumuz” diyen Akandere, tüm engelli bireylere sevgi ve saygılarını sundu, her bireyin onurlu bir yaşam sürme hakkını desteklediklerini vurguladı.