Trafik ekiplerince dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 1,952 araç sürücüsünden 331’i çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 4 sürücü tutuklandı, 33 araç ise trafikten men edildi.
Polisten verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:
“194’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 18’i alkollü içki tesiri altında,1’i sigortasız araç kullanmak; 10’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan, 8’i muayenesiz,18’i seyrüsefer ruhsatsız, 2’si yolcu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak,
1’i yolcu taşıma işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 2‘si tehlikeli sürüş yapmak,
18’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i trafik levha işaretlerine uymamak,1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 2’i susturucusuz egzozla araç kullanmak ve 48’i diğer trafik suçları.”