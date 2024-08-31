4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kaldığı otelde yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Akıncı, Gazimağusa bölgesinde bulunun bir otelde aniden rahatsızlanması sonucu ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Akıncı’nın baygınlık geçirdiği ve yapılan tetkikler sonucunda ciddi bir durumunun olmadığı öğrenilirken, 24 saat hastanede müşahede altında kalacağı bildirildi.