Türkiye savunma sanayinde tarihi adımlar atmaya devam ediyor. Endonezya'ya Milli muharip uçağı KAAN satışında ilk imzalar atıldı. KAAN'ın ihracatı anlaşması, cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı oldu.

Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan yeni bir savunma anlaşması kapsamında Türkiye, 48 adet 5. nesil KAAN savaş uçağı üreterek Endonezya'ya ihraç edilecek. İlk imzalar atıldı. Endonezya ile "KAAN" anlaşması yapıldı.

120 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK

Atılan imzalar kapsamında 48 adetlik milli muharip uçak KAAN'ın teslimatı 120 ay içerisinde gerçekleşecek. Teslim edilecek KAAN uçaklarında milli imkanlarla üretilecek motor yer alacak.

Anlaşma KAAN'ın teslimatının yanı sıra Endonezya'ya havacılık alanında teknoloji transferini de kapsayacak. Anlaşma, Türkiye ve Endonezya'nın gerçekleştireceği stratejik işbirliğiyle bilgi paylaşımını ve yerel kabiliyetlerin geliştirilmesini de hedefleyecek. Öte yandan, anlaşmayla birlikte KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden yararlanılacak.