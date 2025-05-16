48’inci Dönem Yedek Subay Çavuş, Mukaveleli Erbaş ve Er Celbi düzenlenen törende ant içti.

Gülseren Kışlası’nda gerçekleşen töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile diğer askeri ve sivil erkan ile ant içen askerlerin aileleri izledi.

Saat 10.00’da saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Sancak tanıtıldı, ant içme icra edildi.

Celp adına Asteğmen Burak Yıldırım’ın konuşmasının ardından yaş kütüklerine dönem plaketleri çakıldı, eğitim ve sporda başarı gösteren personele ödülleri verildi.

Yemin töreni, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması Mücahitler Marşı ve tören geçişiyle tamamlandı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, mücadelenin devam ettiğini vurgulayarak, “Bugün karşı taraftan her türlü saldırıyı göğüsleyebilmekteyiz. Çünkü arkamızda büyük Türk milleti vardır, Anavatan vardır.” dedi.

KKTC’de gerçekleştirilen Teknofest’ e değinen Tatar, Türkiye’nin güçlü milli savunma sanayisini festivalde gördüklerini kaydetti.

Tatar, menfaatlerin korunması için KKTC’nin Mavi Vatan ve Gök Vatan’da öneminin giderek arttığını vurgulayarak, “Karşı taraftan oynanan sinsi oyunlara, emelleri olan; bizleri Anavatan’ımızdan kopartacak, bizleri federal bir çatı altında yalnızlığa ve AB içerisindeki çeşitli oyunlara sürükleyecek olan her türlü oyuna karşı gelmek zorundayız.” dedi

Cumhurbaşkanı Tatar, “ Eğer adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma olacaksa bizlerin devleti olan KKTC’nin mutlak surette bu anlaşmanın bir parçası olması gerekmektedir.” diye ekledi.

Tatar, her uluslararası görüşmelerde Kıbrıs Türk halkının barıştan anlaşmadan ve istikrardan yana olduklarını vurguladıklarını belirterek, “Bunun için bizlerin tarihten, geçmişten gelen hakları, egemenlik temelinde barış huzur ve istikrarın devam etmesi için de mutlak surette devletimizin kabul görmesi gerektiğini de vurgulamak istiyorum.” dedi.

Tatar, Mücahitleri ant içme töreninde sancak ve bayrakların gölgesinde namus ve şeref üzerine ettikleri yemin ve ortaya koydukları irade nedeniyle tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tarihi başarılarıyla dolu, büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının topraklarında çok mücadeleler verdiğini, 1974 öncesi egemenlik temelinde verdiği bu mücadelelerde hep başarılı olduğunu, Kıbrıs Barış Harekatı’yla da bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmasıyla yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KTBKK ve TSK desteğiyle toprakların bekçisi olan GKK’nın şerefli Mücahitlerinin barışın, huzurun, istikrarın, egemenliğin teminatı olduklarını vurguladı

Cumhurbaşkanı Tatar, ant içen celbin mensuplarının askerlik hizmeti boyunca alacakları eğitimlerin sivil hayatlarında çok önemli ve kıymetli olacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ailelere de evlatlarını yetiştirerek bugüne getirdikleri için devlet adına teşekkür etti.

-Görgülü

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Güleren Kışlası’na 5 hafta önce vatani görevlerini yapmak için katılan “kahraman evlatların” kısa sürede askerlik ocağına uyum sağlayarak Mücahit olduklarını, "her Türk asker doğar” özdeyişini gururla doğruladıklarını ifade etti.

Ant içme töreninin askerlikteki törenlerin en kutsalı olduğunu vurgulayan Tümgeneral Görgülü, ant içmenin; Türk gencinin özünde var olan göreve bağlılık, kanun nizam örf ve adetlere uyma ile vatan için gerektiğinde “ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum” inancının sesli bir ifadesi olduğunu söyledi.

Tümgeneral Görgülü ailelere seslenerek, “ Sizler, vatanımız KKTC’yi korumak ve kollamak adına canınız ve kanınız olan evlatlarınızı asker olmak üzere bizlere emanet ettiniz. Bilmelisiniz ki, bizlere emanet ettiğiniz evlatlarınız bugün Mücahitlik yemini ederek vatanına ve milletine sarsılmaz bir bağ ve inançla bağlılığını perçinlemiş, şehit ve gazilerimizin bizlere emanet ettiği vatanın, Kıbrıs Türkü’nün güvencesi olmuştur.” dedi.

Tümgeneral Görgülü, şanlı sancak ve bayrağın altında şehitlerin manevi huzurunda ant içen Mücahitlerin aldıkları eğitimle birlikte vatana göz dikmek isteyenlere karşı daima hazır olacaklarını söyledi.

Görgülü Kıbrıs Türk halkının , canına ve vatanına kast edenlere karşı Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın önderliğinde tarihin şanlı sayfalarında yer alan meşru bir varoluş mücadelesi gösterdiğini kaydederek, bu destansı mücadelenin her daim zihinlerde canlı kalması gerektiğini söyledi.

Görgülü, “Bu kutsal mücadele ve ana vatanımız Türkiye’nin icra ettiği Barış Harekatı sayesinde bugün halkımız özgürlük ve barış içerisinde geleceğe güvenle bakmaktadır. Kıbrıs meselesinde Kıbrıslı Türklerin haklarına saygı gösteren gerçekçi adil ve kalıcı bir çözüm halkımızın tüm iyi niyetine ve yapıcı yaklaşımına rağmen bugüne kadar gerçekleşmemiştir. Bu gelişmeler GKK’nın neden eğitimli, güçlü ve caydırıcı olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Güçlü GKK, güçlü KKTC’nin teminatıdır.” dedi.

-Yıldırım

Celp adına konuşan Asteğmen Burak Yıldırım, askerlik hizmetinin kutsal bir görev olarak üstün cesaret, fedakarlık ve mutlak itaatle yerine getirileceğini belirterek, vatanı koruma görevini devralmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.

Yıldırım, bağımsızlığın ve özgürlüğün bekçisi olacaklarını, ettikleri yeminin gereğini yerine getireceklerini belirti.