5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Hasan Birinci, çevrenin korunmasının yalnızca bugünün değil, her günün ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği adına açıklama yapan Birinci, temiz bir çevrenin sağlıklı yaşamın, güçlü bir toplumun ve gelecek nesillere bırakılacak en değerli mirasın temelini oluşturduğunu belirtti.

Doğanın korunmasının geleceğin korunması anlamına geldiğine dikkat çeken Birinci, dernek olarak doğayı, denizi, ormanları ve Esentepe’nin doğal güzelliklerini korumaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.

Açıklamada, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi gerektiği vurgulanırken, daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Esentepe hedefi için vatandaşlara da çağrıda bulunuldu.

Hasan Birinci mesajını, “Çevreyi koru, geleceğe nefes ol” sözleriyle tamamladı.