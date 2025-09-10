Askeri Mahkeme, bugün yeniden hâkim karşısına çıkarılan 5 Kıbrıslı Rum’dan 3’ünün teminatla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Dava sürecinde, polis tarafından yapılan açıklamada ilk şikayetin bir site ortağı tarafından yapıldığı, ardından farklı kişilerin de şikâyetçi oldukları belirtildi.

Polis, şikâyetçilerin sanıkları doğrudan görmediklerini, ayrıca güneyde yapılan şikâyetlere ilişkin listenin Polis Genel Müdürlüğü’nde bulunduğunu kaydetti.

Mahkeme süreci devam ederken, soruşturmanın ayrıntıları ilerleyen günlerde netleşecek.