Gazimağusa’da, 57 günlük bebek Farhan Adedoyin Jayden (E), yatağında yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Polis basın bültenine göre, bu sabah annesi ve babası tarafından ölü bulunan Jayden’in cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı.

Jayden’in ölüm sebebi otopsi sonucunda tespit edilecek. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.