Polis örgütünün 62’nci kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, bu akşam İskele Belediyesi Halk Plajı – Sahil Yürüyüş Yolu’nda “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği ve Polkestra Konseri” düzenlendi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Polkestra konseri gerçekleştirildi.

Narkotik dedektör köpeklerinin gösterisiyle devam eden etkinlik, İtfaiye gösterileri ve bomba imha uzmanı tarafından şüpheli pakete müdahale gösterisiyle tamamlandı.