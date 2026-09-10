UBP-DP Hükümeti, yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılması yönündeki ivedilik talebini Meclis Genel Kurulu gündemine taşıdı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, iki seçimin aynı gün yapılmasına hazır olduklarını ancak seçim sürecinde ciddi kriz ve tıkanıklıklar yaşanabileceğini belirterek ivedilik talebine ret oyu vereceklerini açıkladı.

İncirli’nin ardından söz alan Başbakan Ünal Üstel ise hükümet grubunun kararının iki seçimin birlikte yapılması yönünde olduğunu söyledi.

Üstel, “6 Aralık’ta iki seçimi birlikte yapıyoruz, hayırlı olsun” diyerek seçim tarihini açıkça ilan etti.

Konuşmaların ardından ivedilik talebi oylanarak oy çokluğuyla kabul edildi.